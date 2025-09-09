ORIGGIO – Attimi di paura oggi, martedì 9 settembre, in via Monfalcone a Origgio, dove un’Alfa Romeo Stelvio si è ribaltata poco dopo le 14.

Il conducente, un uomo di 47 anni, stava viaggiando in direzione del centro cittadino quando, arrivato all’ingresso del sottopasso, ha perso il controllo della vettura. L’auto ha urtato il parapetto metallico a bordo carreggiata e si è capottata. L’impatto ha lasciato il 47enne intrappolato nell’abitacolo.

A prestargli i primi soccorsi sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato per liberare l’uomo. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza di Azzurra Caronno, che ha visitato il ferito, constatando che non aveva riportato gravi conseguenze e non necessitava del trasporto in ospedale. La polizia locale ha realizzato i rilievi e gestito la viabilità.

