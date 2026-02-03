SARONNO – Temi nazionali a partire dal tema sicurezza ma anche locali, con il “caso” della baracca abusiva alla Colombara, la rapina a un 13enne e il degrado in città, sono stati sviluppati nel convegno che ieri sera ha riempito l’Auditorium Aldo Moro. L’incontro pubblico, intitolato “Lombardia Grande Terra Mia – Più sicurezza a Saronno”, si è tenuto lunedì 2 febbraio alle 20.45 e ha visto un ricco parterre di autorità provinciali e nazionali con molti sindaci della provincia di Varese. “Grazie per questa presenza di 250 persone” ha commentato Angelo Veronesi segretario cittadino Lega.

La serata, promossa dalla Lega di Saronno, è stata coordinata da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega in Lombardia, che ha curato l’organizzazione dell’incontro come momento di dialogo diretto tra territorio e istituzioni. Al tavolo dei relatori erano presenti Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno, e Stefano Candiani, insieme a esponenti delle forze dell’ordine, amministratori locali e rappresentanti del mondo associativo. Tra i presenti alla serata Roberto Poletti, giornalista e cittadino saronnese, che ha offerto una lettura diretta e personale delle criticità della città.

Ampio spazio è stato dedicato alle testimonianze dei cittadini. In particolare, l’intervento di Fabio Binotti, padre di un 13enne rapinato e minacciato con un coltello da una baby gang in pieno pomeriggio, ha portato in sala il racconto di una vicenda che ha segnato profondamente il ragazzo e la sua famiglia, alimentando un clima di paura che va oltre il singolo episodio. Dal quartiere Colombara sono arrivate, con la testimonianza della vittima e di Paolo Bocedi, invece le denunce sul caso baracca abusiva, agli episodi di aggressione e a una situazione di degrado ritenuta fuori controllo dai residenti.

Un contributo tecnico al dibattito è arrivato dall’intervento di Giuseppe Sala, ex comandante della polizia locale di Saronno, che ha posto l’accento sul ruolo centrale dei Comuni nella prevenzione del degrado urbano. Sala ha sottolineato come senza una regia forte a livello comunale e una reale integrazione delle risorse disponibili, diventa difficile intercettare i problemi prima che degenerino.

Nel suo intervento Molteni ha illustrato i contenuti del nuovo “pacchetto sicurezza”, di prossima deliberazione in Consiglio dei Ministri, soffermandosi sul rafforzamento delle norme contro il porto di armi improprie, sulle tutele per le forze dell’ordine e sul contrasto all’immigrazione illegale. Candiani ha richiamato il ruolo centrale dei sindaci e l’importanza di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la sicurezza urbana, sottolineando la necessità di una collaborazione costante tra enti locali e Stato.

A conquistare applausi anche l’ultimo intervento quello di Roberto Poletti che ha concentrato l’attenzione su Saronno, parlando da cittadino prima ancora che da giornalista. Poletti ha sottolineato il peso politico e simbolico dell’assenza dell’amministrazione comunale dalla serata, rimarcando la partecipazione numerosa del pubblico. “Se io fossi il sindaco di Saronno e sapessi che ci sono quasi 300 cittadini arrabbiati per la sicurezza, prenderei e verrei qui a metterci la faccia, anche a costo di prendermi fischi e critiche” ha detto. Secondo Poletti, il disagio che emerge in città non nasce solo dai singoli episodi di cronaca, ma da una gestione quotidiana ritenuta insufficiente, tra degrado urbano, scarsa manutenzione e poca presenza sul territorio.

Non è mancato un affondo sul comunicato diffuso in mattinata dalla sindaca Ilaria Pagani sul piano sicurezza, letto come una risposta indiretta al convegno. Dal palco è stato sottolineato come la nota, incentrata su risorse aggiuntive destinate alla polizia locale, sia arrivata proprio nelle ore precedenti all’incontro pubblico, venendo interpretata come una reazione all’iniziativa.

La serata si è chiusa con l’impegno a proseguire il confronto e ad ascoltare le istanze emerse, ribadendo l’obiettivo di trasformare le segnalazioni dei cittadini in azioni concrete per migliorare sicurezza e qualità della vita in città.

Nel corso della serata è stato annunciato anche il prossimo appuntamento pubblico promosso dalla Lega sul territorio. L’incontro è fissato per giovedì 20 febbraio, alle 20.45, a Busto Arsizio, alla Sala Tramogge, e sarà dedicato ai temi della disabilità e dell’inclusione. Tra gli ospiti attesi anche il ministro Alessandra Locatelli, con l’obiettivo – è stato spiegato dal palco – di proseguire un ciclo di confronti tematici aperti alla cittadinanza, affrontando questioni sociali e amministrative con un taglio operativo e territoriale.

