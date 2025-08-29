GERENZANO – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ad intervenire dopo lo smottamento che ieri, giovedì 28 agosto, ha interessato via del Malnino e l’autostrada A9 in direzione Como.

La squadra è intervenuta nel pomeriggio, poco dopo il violento temporale di pioggia e vento che si è abbattuto sulla zona intorno alle 15, per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata invasa da fango e detriti. Via del Malnino, la strada che corre dietro l’ex centro commerciale Bossi e collega Risparmio Casa con Sport Specialist, è stata chiusa in via preventiva fino alla completa rimozione della terra.

Parallelamente Autostrade per l’Italia ha interdetto la piazzola e la corsia di emergenza dopo l’ingresso di Saronno, sempre in direzione nord ossia verso Como, soprattutto per impedire la sosta dei mezzi pesanti in un punto che avrebbe potuto diventare pericoloso. Le operazioni coordinate dai pompieri si sono concluse in serata, intorno alle 21, con il ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’ondata di maltempo ha causato emergenze anche nei comuni vicini: i vigili del fuoco di Saronno sono stati impegnati a Origgio, dove hanno soccorso un automobilista e un furgone bloccati nel sottopasso allagato, mentre a Saronno i sottopassi di via Primo Maggio e via Milano sono finiti sott’acqua. A Solaro e Cesate invece oltre 600 famiglie e attività hanno dovuto fare i conti con un blackout prolungato.

