GERENZANO – Ieri mattina, in via Giovanni Falcone nei pressi dell’ex statale Varesina a Gerenzano, si è verificato un incidente con un veicolo pesante che trasportava dieci cisterne di Potassa Caustica da 1000 litri ciascuna. La perdita è avvenuta presumibilmente a seguito di una brusca frenata, che ha causato lo spostamento del carico e la rottura di alcuni contenitori.

Immediatamente sul posto è intervenuta una squadra dal distaccamento di Saronno ed è stato attivato il nucleo regionale N.B.C.R. (Nucleare biologico chimico e radiologico). I vigili del fuoco hanno interdetto l’area e gli specialisti Nbcr hanno provveduto a travasare la sostanza contenuta nei contenitori in un’apposita cisterna messa a disposizione dall’azienda di trasporti.

Fortunatamente, non si sono registrati né feriti né intossicati a seguito dell’incidente. Tuttavia, si sono verificati disagi per la circolazione, poiché l’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di bonifica. La strada è stata riaperta a metà pomeriggio.

(foto: alcune immagini dell’intervento, ieri, dei vigili del fuoco)

