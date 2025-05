SARONNO – Una passeggiata per riscoprire le vie della città, i suoi angoli più critici e il valore della comunità: è questo lo spirito che ha animato la prima Midnight Walking, l’iniziativa organizzata nella serata di giovedì 22 maggio dalle liste civiche Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura, a sostegno della candidata sindaco Novella Ciceroni.

Il ritrovo è stato alle 21.30 in piazza Indipendenza, davanti al bar Pachamama, da cui è partito il gruppo per un percorso simbolico attraverso alcune delle zone più sensibili di Saronno. Una camminata breve ma densa di significato, pensata per “riappropriarsi” della città anche di sera, affrontando simbolicamente quei luoghi che spesso, col buio, si svuotano e diventano terreno di disagio.

“Camminare in compagnia per le vie della città di sera, riappropriandosi della storia, della cultura e dell’arte di Saronno è stato meraviglioso – hanno commentato gli organizzatori –. La prima Midnight Walking ha avuto un successo tale da fare comprendere che la città ha assoluto bisogno di socializzare. Anche questo per noi è fare politica: creare comunità, far sentire i cittadini parte di qualcosa di bello e condiviso”.

Durante la camminata, i partecipanti hanno attraversato luoghi ritenuti nevralgici per la vita urbana. “Non puntiamo sui grandi personaggi o sui nomi famosi – hanno spiegato i promotori –. Puntiamo sui cittadini, su chi vive Saronno ogni giorno e la conosce davvero. A loro vogliamo restituire ascolto, spazio e presenza”.

L’iniziativa ha voluto offrire un messaggio chiaro: la città appartiene ai suoi cittadini, in ogni momento della giornata. “Con la nostra presenza abbiamo voluto lanciare un segnale: Saronno può e deve essere vissuta sempre, senza paure, anche di sera. È tempo di un salto di qualità”.

La serata si è conclusa con un momento conviviale di scambio e confronto al bar Pachamama, segno tangibile della volontà di costruire una rete solida e partecipata.

