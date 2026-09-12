FORLÌ – Una vittoria per parte e verdetto rimandato a domenica mattina. Anche nella seconda giornata della semifinale scudetto tra Italposa Forlì e Mkf Saronno regna l’equilibrio: le romagnole vincono gara 3 per 6-2, le saronnesi rispondono imponendosi 6-4 in gara 4.

Nel primo incontro Saronno parte bene e si porta sul 2-0 grazie al fuoricampo di Neely Peterson e al punto segnato da Alessandra Rotondo, ma al quinto inning Forlì ribalta la situazione e prende definitivamente il largo.

Pronta la reazione della Mkf nella seconda sfida: Saronno scatta sul 5-0 nelle prime due riprese, con protagoniste Rotondo, Sara De Luca, Giulia Koutsoyanopulos e Barbora Saviola. Forlì prova la rimonta, trascinato anche dai due fuoricampo dell’ex Laura Vigna, ma questa volta le saronnesi resistono e chiudono sul 6-4.

La serie è così sul 2-2. Tutto si deciderà domenica mattina alle 11 a Forlì, quando gara 5 stabilirà chi raggiungerà il Quick Mill Bollate nelle Italian Softball Series.

Nella fotogallery, le immagini della combattutissima giornata di Forlì.

12092026