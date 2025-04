SARONNO – Riviviamo con le immagini di Lorenzo Stoppani la vittoria nel fine settimana dell’Inox Team Saronno sulla Rheavendors Caronno, per il terzo turno del campionato di softball serie A1.

L’Inox Team Saronno si aggiudica entrambe le sfide del derby varesino contro la Rheavendors Caronno, valido per la terza giornata del campionato di Serie A1 di softball, disputato sabato scorso sul diamante saronnese. Le padrone di casa portano a casa uno sweep importante, imponendosi 4-3 in gara-1 e 4-1 in gara-2, rilanciando morale e classifica.

In gara-1, Caronno parte forte e va subito in vantaggio con Sheldon spinta a casa base dal singolo di Brugnoli. Ma la risposta di Saronno non tarda ad arrivare: al terzo inning è Barbora Saviola a firmare il sorpasso con un fuoricampo da due punti. Al quinto è Peterson a incrementare il vantaggio portando a casa Rotondo per il 3-1. La Rheavendors riacciuffa il pari al sesto con i punti di Marin Parra e Cambareri, quest’ultimo su lancio pazzo. Ma è Alessandra Rotondo, con un walk-off decisivo, a chiudere la sfida e regalare il primo punto della giornata alle saronnesi.

In gara-2, la formazione allenata da Willy Pino mette subito le cose in chiaro: al secondo inning è Pouye a firmare il primo punto, mentre nella parte bassa del quarto ripresa arrivano i RBI di Pouye e Rotondo per il parziale di 3-0. Un home run di Chiara Ambrosi riaccende le speranze di Caronno, ma Saronno ristabilisce subito le distanze con De Luca, che consente a Peterson di firmare il 4-1. L’ultimo attacco delle ospiti non produce effetti e la partita si chiude con la seconda vittoria consecutiva delle padrone di casa.

14042025