BOLLATE – L’Mkf Bollate si conferma sul tetto d’Italia conquistando il titolo di campione nazionale al termine della quinta e decisiva sfida delle Italian Softball Series. A Ospiate domenica mattina le lombarde hanno battuto l’Italposa Forlì 6-4, ribaltando una partita che sembrava segnata.

La formazione romagnola era partita forte con il fuoricampo di Gasparotto per il 2-0 e il successivo allungo fino al 4-1 dopo quattro riprese. Bollate ha però reagito con determinazione: prima ha accorciato, poi al sesto inning è arrivato il pareggio grazie al fuoricampo di Silvia Torre e infine il sorpasso firmato da Elisa Cecchetti con una valida da due punti che ha fissato il risultato sul 6-4.

Grande festa in campo e sugli spalti, con la consegna del titolo da parte del presidente Fibs Marco Mazzieri, presente insieme alla consigliera federale Federica Morri. Il premio di MVP della finale è andato a Laura Bigatton, decisiva con due vittorie in pedana, mentre a sollevare il “defender” è stata Elisa Cecchetti, protagonista dell’azione decisiva. Nel Bollate anche le ex saronnesi Giulia Longhi e Alice Nicolini.

(foto Ezio Ratti/Fibs: alcune fasi di gara 5)

18082025