CARONNO PERTUSELLA – Con partite lunedì e ieri sera, a Bariola il derby della A1 di softball fra Rheavendors Caronno e Mkf Bollate non ha riservato sorprese, con una doppia vittoria delle bollatesi, che sono al comando della classifica. Insomma, è finita come da pronostico, due partite comunque di fatto ininfluenti per la graduatoria per l’Mkf è già matematicamente prima in regular season mentre le caronnesi sono già salve.

Senza storia gara 1, quella di lunedì, con vittoria 8-0 delle altomilanesi.

In gara 2 la lanciatrice di casa, la cubana Iraimis Diaz Nunez ha dato filo da torcere al Bollate, che si è dovuto “accontentare” di un 5-3 in proprio favore con successo in rimonta all’ultimo inning grazie ad un fuoricampo da due punti di Giulia Koutsoyanopulos e ad un successivo punto siglato dalle compagne.

I prossimi appuntamenti prevedono, in questa breve finestra del campionato di A1 dopo i Mondiali e prima delle Coppe europee che si disputeranno dopo ferragosto, ancora qualche partita. Sabato 3 agosto si disputano Italposa Forlì-Thunders Castelfranco Veneto alle 17, Rheavendors Caronno-Macerata alle 18 ed alla stessa ora anche Inox Team Saronno-Bertazzoni Collecchio; domenica 4 agosto c’è alle 11 Pianoro-Old Parma. Poi sabato 10 agosto alle 14 Pianoro-Bertazzoni Collecchio, alle 16 Old Parma-Rheavendors Caronno ed 17 Inox Team Saronno-Italposa Forlì e Macerata-Thunders Castelfranco Veneto alle che chiudono la regular season.