CARONNO PERTUSELLA – Doppia vittoria per la Rheavendors Caronno nel quarto turno del campionato di Serie A1 di softball. Le caronnesi hanno superato in casa l’Ares Safety Macerata con i punteggi di 6-4 e 7-0, centrando il terzo sweep consecutivo. Un risultato che permette alla formazione locale di salire al secondo posto in classifica, alle spalle della Quick Mill Bollate, confermando l’ottimo momento di forma.

Gara uno è stata la più combattuta. Caronno parte forte con tre punti nel primo inning grazie alle valide di Lozada e Sheldon e al fuoricampo di Brugnoli. Macerata reagisce subito, ribaltando il punteggio fino al 3-4 nella seconda ripresa. Dopo una fase più equilibrata, le caronnesi trovano il pareggio con il doppio di Brugnoli e poi mettono la freccia con il fuoricampo di Sheldon che fissa il risultato sul 6-4. Molto più netta gara due, indirizzata fin dall’inizio dalla Rheavendors. Le padrone di casa prendono subito il comando e allungano progressivamente, senza concedere punti alle avversarie. Decisiva anche la prestazione in pedana di Guevara, che limita l’attacco marchigiano a una sola valida. Il match si chiude al sesto inning sul 7-0.

Tra le protagoniste di giornata Sheldon, autrice di tre punti battuti a casa in gara due e del fuoricampo decisivo in gara uno, e Brugnoli, che ha firmato due punti e un homer, risultando determinante in entrambe le sfide.

Rheavendors Caronno-Ares Safety Macerata 6-4, 7-0 (gara due conclusa al sesto inning)

19042026