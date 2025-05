SARONNO – Prestazione di carattere per l’Inox Team Saronno, che nella giornata di sabato 17 maggio ha diviso la posta con le campionesse d’Italia del Mkf Bollate, prime in classifica, nell’ottava giornata della Serie A1 di softball.

In gara-1, le due squadre hanno dato vita a una sfida combattuta e spettacolare. Dopo un avvio favorevole a Bollate, con il punto del vantaggio siglato da Modrego Lopez, le padrone di casa hanno reagito subito con tre punti nella parte bassa della prima ripresa. Le ospiti hanno poi ribaltato il punteggio nel terzo inning con cinque punti, ma Saronno ha risposto con tre punti frutto di un doppio a basi piene di De Luca, riportando la sfida in parità. Decisivo il quinto inning, in cui Bollate ha allungato fino al 6-9, risultato che è rimasto invariato fino alla fine.

Diversa la storia di gara-2, dominata dalle saronnesi. Con Caudill in pedana a dettare i ritmi e una solida prestazione difensiva, l’Inox Team ha lasciato alle avversarie un solo punto. Dopo essere andate sotto nel terzo inning, le ragazze di coach Willy Pino hanno ribaltato il punteggio con un doppio da due RBI di Peterson, prima di chiudere i conti nel sesto con un attacco efficace firmato Rui, che ha portato a casa due punti per il definitivo 4-1.

Il pareggio contro la capolista consente a Saronno di mantenere il secondo posto in classifica e confermare la propria candidatura ai playoff.

Classifica dopo l’ottava giornata

Mkf Bollate 14 vittorie, 3 sconfitte; Inox Team Saronno 12 vittorie, 4 sconfitte; Mia Office Bologna 11 vittorie, 5 sconfitte; Rheavendors Caronno e Italposa Forlì 10 vittorie, 6 sconfitte; Bertazzoni Collecchio 7 vittorie, 9 sconfitte; Thunders Castellana 5 vittorie, 9 sconfitte; Ares Safety Macerata 4 vittorie, 11 sconfitte; Itas Mutua Rovigo 3 vittorie, 11 sconfitte; Pubbliservice Old Parma 1 vittoria, 13 sconfitte.

