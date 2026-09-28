BOLLATE – Difficile immaginare un finale migliore, con uno scudetto da festeggiare. Alice Nicolini ha salutato il softball giocato lo scorso fine settimana, vestendo per l’ultima volta la maglia della Quick Mill Bollate, proprio nel weekend in cui le lombarde hanno conquistato il titolo italiano battendo Forlì nella decisiva gara 5 delle Italian Softball Series.

Un addio che interessa da vicino anche Saronno. Nicolini, lanciatrice di grande esperienza e protagonista per molti anni ai massimi livelli del softball italiano, nel corso della propria carriera ha infatti indossato anche la maglia del Saronno Softball, oltre a quella della nazionale italiana.

Nel fine settimana a Bollate è arrivato l’ultimo capitolo di una lunga storia sportiva. Quick Mill e Italposa Forlì si erano presentate alla quinta e decisiva sfida sul 2-2 nella serie. Una partita combattutissima, terminata 8-7 per Bollate, che ha consegnato alla società il sedicesimo scudetto della propria storia e il terzo consecutivo.

Particolarmente affettuoso il messaggio che Bollate Softball ha voluto dedicare a Nicolini: «Cara Alice, hai davvero passato una vita intera sulla terra rossa. La tua fantastica carriera parla per te. Grazie di tutto! Qui sarai sempre a casa». Parole che accompagnano l’uscita di scena di una giocatrice che ha attraversato una lunga stagione del softball italiano, vivendo esperienze importanti con i club e con la maglia azzurra. E che lascia il campo nel modo più bello: in mezzo alle compagne, durante una festa scudetto.

La fotogallery ripercorre le immagini dell’ultima giornata sul diamante di Alice Nicolini, in un fine settimana concluso con il tricolore conquistato dalla Quick Mill Bollate.

28092026