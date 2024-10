BOLLATE – L’Mkf Bollate vince gara 5 dell’Italian Softball Series contro l’Inox Team Saronno e conquista il 14° Scudetto della sua gloriosa storia. Grande prestazione in pedana di Alice Nicolini e Greta Cecchetti nel 2-0 finale. Mikiko Eguchi premiata come miglior giocatrice delle finali

Per gara 5 i due head coach si affidano alle stesse lanciatrici della quarta sfida: Eduardo Arocha affida la palla della partita ad Alice Nicolini, mentre Wilmer Pino dà fiducia a Kandra Lamb, apparsa un muro invalicabile nella serata di sabato per le mazze di Bollate.

Il match della domenica mattina si apre con la prima grande occasione a tinte nerazzurre, con le basi su ball conquistate da Rotondo e Lozada (intenzionale), ma a sbloccare la partita è l’MKF: dopo due rapidi out, Elisa Cecchetti lotta a lungo contro Lamb, battendo anche due lunghi foul a sinistra, fino a conquistare una base su ball per poi venire spinta a casa dal doppio di Gabriela Slaba, su cui per centimetri non riesce la presa al volo di Cianfriglia.

Nelle riprese successive entrambe le squadre hanno la possibilità di segnare, ma le difese alzano i ponti levatoi per non consentire ulteriori punti. Una ghiotta occasione per Saronno è quella maturata nel corso del terzo attacco, aperto dal doppio di Alessandra Rotondo, ma l’avventata scelta di avanzare su una rimbalzante e una successiva grande presa al volo di Delia Manera stroncano l’offensiva. Allo stesso modo Lamb e Saronno riescono a uscire indenni dalla metà di frazione immediatamente successiva apertasi con Eguchi e Bigatton in base con zero eliminati. Il primo one-two-three inning lo mette a segno Lamb nella parte bassa del quarto inning aiutata da Carletti, ma l’attacco dell’Inox Team continua a soffrire Nicolini e, pur vedendo Blesa andare in base su errore di Longhi (autrice pochi istanti prima di una grande presa al volo), non riesce a pungere. Nel quinto Bollate raddoppia: Mikiko Eguchi batte una potente linea che colpisce Lamb sulla gamba e viene deviata, permettendo alla giocatrice nipponica di avanzare fino alla seconda base. Dopo un attimo di apprensione per le condizioni della lanciatrice australiana, Bigatton mette a terra un bunt che Lamb non riesce a difendere bene, sbagliando il tiro verso la prima base e consentendo a Eguchi di correre fino a casa base. Con due punti di scarto la strategia delle due squadre cambia: con due out, nel sesto inning, Armirotto conquista una base su ball e Arocha decide di rilevare Nicolini con Greta Cecchetti, alla caccia della terza salvezza personale in questa Italian Softball Series. L’ingresso di Cecchetti pone la parola fine sul match, abile a uscire con un solo lancio da quella ripresa, nel settimo torna in pedana e – dopo due strikeout – subisce il singolo di Rotondo che non cambia però la musica: Blesa batte una rimbalzante verso Longhi e può cominciare la festa di Bollate per il 2-0 finale.