CARONNO PERTUSELLA – Sfida stratosferica ieri al diamante di Bariola, a confrontarsi in una amichevole – prologo al Torneo di Caronno che inizia oggi – sono state Regno dei Paesi Bassi e Cina, fra le future protagoniste del mondiale in programma dal 15 al 20 di questo mese in Friuli.

Ma restiamo a Caronno Pertusella: via alle 19 con ottima partenza delle asiatiche, ma poi sono state le “orange” a crescere progressivamente, a sbloccare la situazione è stata una valida di Britt Vonk alla terza ripresa, alla sesta anche un fuoricampo da tre punti delle olandesi: 5-1 il finale.

Il programma ufficiale

Mercoledì Repubblica Ceca-Cina alle 13.45, poi Porto Rico-Australia alle 16, Australia-Olanda alle 18.15 mentre alle 20 ci sarà la cerimonia inaugurale del torneo, poi Cina-Porto Rico. Giovedì alle 14 Repubblica Ceca-Cina, alle 20 Olanda-Porto Rico ed alla stessa ora a Bollate si giocherà Australia-Cina; venerdì alle 16 Olanda-Cina e alle 20 Repubblica Ceca-Porto Rico.