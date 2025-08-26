EVRY COURCOURONNES – Esordio vincente per l’Inox Team Saronno nella Coppa delle Coppe di softball. Sul diamante francese di Evry Courcouronnes, le nerazzurre ieri hanno iniziato la loro avventura internazionale piegando nettamente per 8-1 le ceche del Sabat Praga, in una sfida intensa e ricca di emozioni.

Il match si è mantenuto in equilibrio fino al quinto inning, con Saronno avanti 2-1 grazie a punti segnati nella prima e nella quarta ripresa. Poi è arrivata la svolta: al sesto inning l’attacco saronnese ha preso il sopravvento, fino al fuoricampo di McKenzie Barbara che ha chiuso definitivamente la gara. Solida anche la fase difensiva, con Anita Bartoli e compagne attente a non concedere più nulla. In serata è arrivato un altro successo, questa volta contro le padrone di casa Pharaons, battute 5-0 con due punti subito al primo inning e tre al settimo a suggellare la seconda vittoria di giornata.

Il cammino proseguirà oggi pomeriggio, alle 15.45, con la sfida contro le belghe del Beveren Lions.

(foto Wbsc Europe/Nicolas Launay: alcune fasi del match del Saronno contro Praga)

