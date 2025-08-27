EVRY COURCOURONNES – Prosegue senza intoppi il cammino dell’Inox Team Saronno alla Coppa delle Coppe di softball. Questa mattina le italiane hanno superato nettamente le austriache Vienna Metrostars con il punteggio di 10-0, centrando la quarta vittoria consecutiva e mantenendo l’imbattibilità nel torneo, che si sta svolgendo a Every in Francia.

La squadra di Saronno – lanciatrice partente Christina Toniolo – ha preso subito il largo al primo inning: i singoli di Fabrizia Marrone, McKenzie Barbara e Sofia Fabbian hanno aperto la strada a quattro punti immediati. Nella seconda ripresa Barbara ha firmato un fuoricampo da due punti, consolidando il vantaggio.

Al terzo inning è arrivata un’altra accelerazione con i doppi di Fabbian e Neely Peterson, seguiti dal fuoricampo da tre punti di Roza Blazkova per il 9-0. Infine, nella quarta ripresa, ancora Barbara ha colpito lungo con un nuovo fuoricampo, fissando il risultato sul definitivo 10-0.

Con questo successo l’Inox Team Saronno resta al comando del girone, a punteggio pieno dopo quattro incontri. Saronno torna in campo oggi alle 18 contro le tedesche Bonn Capitals.

(foto Wbsc Europe/Nicolas Launay: alcune fasi del match)

