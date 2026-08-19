CARONNO PERTUSELLA – Nella terza giornata della Coppa delle Coppe di softball l’evento clou è il derby Saronno-Caronno delle 20 ma nel primo pomeriggio sul diamante caronnese le saronnesi hanno già giocato e vinto: nettissimo successo, 9.2, che d’altra parte è arrivato in rimonta, dopo il sorprendente avvio delle avversarie, le austriache Crazy Chicklets, che nella parte alta del primo inning si erano portate avanti di due punti. Nella parte bassa della prima ripresa l’immediata reazione del Mkf Saronno, 4-2 anche grazie ad un doppio di Barbora Saviola, e poi ancora tante valide. Con fuoricampo della stessa Saviiola al terzo inning e di Olivia Bruno alla quarta ripresa.

Una vittoria che consente a Mkf Saronno di restare imbattuto nel torneo, con quattro successo consecutivi.

La Coppa delle Coppe di softball si svolge sul diamante di Bariola a Caronno Pertusella (e qualche partita a Bollate) nel corso di questa settimana, sabato le finali.

(foto Stefano Pellegrini: alcune fasi del match)

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