BOLLATE – Seconda vittoria per la Rheavendors Caronno in Coppa delle Coppe: ieri sera in casa 7-3 sulle austriache Crazy Chicklets, e oggi nel match di mezzogiorno a Bollate il successo per 15-1 contro le svizzere Barracudas di Zurigo.
Per le caronnesi l’inizio in Coppa era stato decisamente complicato, con gli incontro con le big Sparks Haarlem (Olanda) e Eagles Praga (Repubblica ceca), gare perse al termine di gare combattute ed equilibrate.
La Coppa delle Coppe di softball si svolge sul diamante di Bariola a Caronno Pertusella (e qualche partita a Bollate) nel corso di questa settimana, sabato le finali.
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(foto Bruno Campagna: alcune fasi del match)
19082026
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