CARONNO PERTUSELLA – La pioggia caduta con insistenza questa mattina sul Saronnese ha fermato la Coppa delle Coppe di softball. Al centro sportivo di Bariola a Caronno Pertusella il diamante si è progressivamente allagato, con la formazione di ampie pozzanghere che hanno reso impossibile disputare regolarmente le partite previste.

La direzione del torneo è quindi al lavoro per ridefinire il programma, nella speranza che il previsto miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso del pomeriggio consenta di recuperare almeno una parte degli incontri.

Il maltempo ha interessato anche il campo secondario di Bollate, dove alle 9.30 avrebbe dovuto disputarsi uno dei match più attesi della giornata: Mkf Saronno-Sparks Haarlem. La sfida metteva di fronte le uniche due formazioni ancora imbattute della competizione, ma è stata rinviata.

A Caronno Pertusella il programma originario prevedeva invece in mattinata Rheavendors Caronno Pertusella-Wesseling Vermins, con le tedesche avversarie delle padrone di casa. Nel pomeriggio era in calendario Mkf Saronno-Zurich Barracudas, mentre in serata avrebbe dovuto disputarsi Viladecans-Rheavendors Caronno Pertusella.

Tutti gli orari dovranno ora fare i conti con i recuperi e con le condizioni dei campi. Secondo il calendario originario, la manifestazione dovrebbe concludersi domani, sabato 22 agosto, con la finalissima prevista a Caronno Pertusella alle 20.ù

(foto: il campo caronnese allagato)

21082026