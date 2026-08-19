SARONNO – Tre partite e tre vittorie per l’Mkf Saronno, che prosegue a punteggio pieno il proprio cammino nella Coppa delle Coppe di softball, in corso questa settimana sui diamanti di Caronno Pertusella e Bollate.

Ieri nella seconda giornata della manifestazione europea le nerazzurre, chiamate a difendere il titolo conquistato nella passata stagione, hanno superato nettamente 11-1 le belghe del Beveren Lions, con incontro terminato al quarto inning per manifesta superiorità. Sono state inizialmente le belghe a passare in vantaggio, ma la risposta del Saronno non si è fatta attendere. L’Mkf ha ribaltato la situazione prendendo rapidamente il controllo della partita e mettendo in evidenza ancora una volta la potenza del proprio attacco. Protagoniste Sara De Luca, autrice di un fuoricampo da tre punti battuti a casa, e Alessandra Rotondo, che ha firmato un altro homer da due punti. Positiva anche la prova in pedana della lanciatrice azzurra Christina Toniolo, che ha contribuito a tenere sotto controllo l’attacco del Beveren.

Per Saronno si tratta del terzo successo consecutivo nella competizione, dopo le larghe vittorie ottenute nella giornata inaugurale contro le spagnole del Viladecans, battute 11-2, e le tedesche del Wesseling Vermins, superate 17-0.

Il programma odierno delle saronnesi

Oggi, mercoledì 19 agosto, il calendario propone un doppio appuntamento sul diamante di Caronno Pertusella. Alle 12.30 l’Mkf affronterà le austriache del Crazy Chicklets Wiener Neustadt. In serata arriverà invece uno degli incontri più attesi di questa prima fase: alle 20 è in programma il derby Mkf Saronno-Rheavendors Caronno Pertusella, sfida particolarmente sentita e importante anche per la classifica della competizione.

La Coppa delle Coppe proseguirà nei prossimi giorni a Caronno Pertusella, con le finali previste sabato 22 agosto.

(foto: Lorenzo Stoppani)

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