CARONNO PERTUSELLA – Vittoria di peso per l’Mkf Saronno nella quarta giornata della Coppa delle Coppe di softball. Sul diamante di Bariola, le nerazzurre hanno superato 8-4 le ceche dell’Eagles Praga, una delle formazioni più accreditate del torneo, al termine di una partita condizionata nel finale dal maltempo.

Dopo tre inning senza segnature, Saronno ha sbloccato il risultato al quarto: Sofia Fabbian con un singolo ha spinto a casa Emma Fagioli per l’1-0. L’Mkf ha quindi allungato nella quinta ripresa. Il doppio di Sara De Luca ha consentito a Barbora Saviola di realizzare il secondo punto, mentre la valida di Elizabeth Avery ha portato a casa la stessa De Luca per il 3-0. Proprio quando Saronno sembrava avere saldamente in mano l’incontro è arrivata la reazione delle Eagles. Nella parte bassa del quinto inning le ceche hanno segnato quattro punti, completando il sorpasso sul 4-3. Immediata, però, la risposta dell’Mkf. Al sesto inning le saronnesi hanno riempito le basi, Saviola ha realizzato il punto del pareggio e l’attacco nerazzurro ha poi dilagato: cinque punti complessivi nella ripresa e risultato ribaltato sull’8-4. Nella settima ripresa la pioggia, già presente durante l’incontro, si è trasformata in un intenso acquazzone e il match è stato interrotto con il campo ormai in difficili condizioni. Dopo una lunga sospensione è arrivata la decisione di chiudere definitivamente la partita, omologando il risultato sull’8-4 per Saronno.

Per l’Mkf il cammino nella competizione prosegue dunque con un altro successo importante. Domani, venerdì 21 agosto, le saronnesi saranno impegnate due volte nell’ultima giornata della fase a girone: alle 9.30 a Bollate è in programma la sfida di vertice contro le olandesi dello Sparks Haarlem, confronto fra le due squadre ancora imbattute; alle 14 a Caronno Pertusella, sul diamante di Bariola, l’Mkf affronterà invece le svizzere dello Zurich Barracudas.

(foto Bruno Campagna: alcune fasi del match)

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