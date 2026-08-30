SARONNO – Terzo posto ieri per l’Mkf Saronno nella Final Four di Coppa Italia disputata al centro sportivo di Ospiate di Bollate. Le saronnesi, reduci dal successo europeo in Coppa delle Coppe, hanno sfiorato l’accesso alla finalissima cedendo 5-3 all’Italposa Forlì.

La semifinale tra le vincitrici delle due coppe europee è stata molto equilibrata. Saronno è partito sul 2-0, prima del pareggio firmato dall’ex saronnese Laura Vigna con un fuoricampo da due punti. Alla quinta ripresa l’Mkf è tornato avanti 3-2 grazie al doppio di Alessandra Rotondo e alla valida di Barbora Saviola, ma Forlì ha immediatamente ribaltato la situazione. Un altro home run di Vigna alla sesta ha fissato il definitivo 5-3.

Saronno si è riscattato nella finale per il terzo posto, battendo nettamente New Bollate 4-0. Decisivi il fuoricampo di Rotondo alla terza ripresa e quello da tre punti di Sara De Luca alla sesta, mentre in pedana Elizabeth Avery ha chiuso con 11 strikeout. La Coppa Italia è stata conquistata dalla Quick Mill Bollate, vittoriosa 8-0 su New Bollate in semifinale e poi 11-1 contro Forlì nella finalissima.

Per l’Mkf resta dunque il terzo posto, dopo avere conquistato pochi giorni fa la Coppa delle Coppe. Ora l’attenzione delle saronnesi si sposta sulla corsa allo scudetto.

(foto Laura Massarenti/Fibs: alcune immagini dei due match del Saronno)

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