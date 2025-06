SARONNO – Grande entusiasmo e partecipazione per il Jersey Party della Nazionale italiana Under 15 di softball, tenutosi domenica 22 giugno allo Starhotels Grand Milan di Saronno. Oltre duecento persone hanno preso parte alla cerimonia di consegna delle divise ufficiali in vista del Mondiale giovanile, in programma dal 27 giugno al 5 luglio tra Caronno Pertusella e Legnano.

L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Baseball Softball (Fibs), ha rappresentato un momento di forte vicinanza tra il pubblico e le giovani Azzurre, radunate per prepararsi all’appuntamento internazionale. Punto centrale della serata è stata la consegna delle maglie da gioco firmate Macron, sponsor tecnico della Nazionale, alle atlete e allo staff tecnico.

Sul palco sono intervenuti diversi ospiti d’eccezione, tra cui il presidente Fibs Marco Mazzieri, l’ex campione del rugby italiano Diego Dominguez, la giocatrice dell’Italia Elite Melany Sheldon, e i rappresentanti dei vari organi federali: Paola Sarassi per il CNT, Dario Guido Fior per il CNA, Mario Fedele per il CNC e Alfonso Turconi per i groundkeeper.

La Nazionale italiana, allenata da Maristella Perizzolo, è stata inserita nel gruppo A. Il debutto è previsto per venerdì 27 giugno alle 20 a Caronno Pertusella contro la Spagna, subito dopo la cerimonia di apertura del torneo. Il giorno successivo, sabato 28, le Azzurre affronteranno il Giappone a Legnano alle 19. Domenica 29 è in programma una doppia sfida a Caronno: contro Porto Rico alle 16.30 e contro le Samoa Americane alle 19.30. La fase a gironi si concluderà lunedì 30 giugno, sempre a Legnano, con l’incontro contro il Messico alle 19.

Nel gruppo B si sfideranno Stati Uniti, Chinese Taipei, Canada, Repubblica Ceca, Australia e Singapore. Al termine della fase a gironi, il Mondiale proseguirà con la seconda parte del torneo, che porterà le migliori squadre alla fase finale.

