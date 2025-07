SARONNO – Si complica il cammino dell’Inox Team Saronno nelle semifinali scudetto di A1 di softball: al diamante di via De Sanctis le saronnesi hanno ceduto ieri sera al Mkf Bollate in entrambe le prime due gare della serie, che si gioca al meglio delle cinque partite.

Le gare

In gara 1, dopo un buon avvio con Fabrizia Marrone subito in terza base, Saronno non riesce a concretizzare e al secondo inning Bollate prende il largo: Giulia Longhi porta a casa il primo punto, seguita dal raddoppio e dal singolo di Laura Bigatton per lo 0-4. Le saronnesi provano a reagire con il fuoricampo da due punti di Anita Bartoli, ma Lindsay Thomas risponde subito con un homerun da due punti per il 2-6. Bollate allunga ancora e chiude 3-6.

In gara 2 il Mkf parte subito forte, affidandosi in pedana alla veterana Greta Cecchetti. Thomas piazza un altro fuoricampo alla quarta ripresa, Longhi allunga con un doppio al sesto inning, poi arrivano anche il fuoricampo di Silvia Torre, il triplo di Elisa Cecchetti e il fuoricampo di Uxua Modrego: finisce 0-9.

Il prosieguo della serie

Ora Saronno dovrà tentare la rimonta in gara 3, in programma martedì a Ospiate di Bollate alle 18.30. Oggi, dalle 14.30, l’altra semifinale: Mia Office Pianoro-Italposa Forlì.

(foto Laura Massarenti: alcune fasi dei match saronnesi)

27072025