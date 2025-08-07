SARONNO – Martedì sera sul campo di via De Sanctis la Inox Team Saronno ha ospitato la Nazionale francese, per disputare un incontro organizzato in preparazione agli impegni di entrambe le compagini.

Il club saronnese il 23 agosto disputerà la final four di Coppa Italia, mentre dal 25 al 30 agosto prenderà parte alla Coppa delle Coppe, la Francia dal canto suo sarà impegnata nel Campionato Europeo che si terrà dal 7 al 13 settembre in Repubblica Ceca. Il manager saronnese Willy Pino ha utilizzato l’incontro per sperimentare anche soluzioni alternative, rispetto a quelle che normalmente si sono viste in campionato. La Inox Team non nasconde la velleità di voler ad allungare la serie di vittorie in Coppa Italia e bissare il successo del 2022 in Coppa delle Coppe.