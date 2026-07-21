SARONNO – È ancora il Saronno Softball e Baseball a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Torneo di softball giovaniole “Giancarlo Bianchi”. La formazione di casa ha infatti conquistato l’11ª edizione della manifestazione giovanile riservata alla categoria Under 16, confermando il titolo già vinto nel 2025.

La squadra saronnese ha chiuso il torneo nel migliore dei modi, superando in finale la combattiva Selezione Fibs Veneto e conquistando così il gradino più alto del podio davanti al pubblico di casa.

Al terzo posto si è classificata la Selezione T.I.M. Fibs Piemonte, che nella finale per il bronzo ha avuto la meglio sull’Asd Castionese Softball Club con il punteggio di 6-1.

Oltre al successo di squadra, il torneo ha regalato soddisfazioni anche a livello individuale per le giovani atlete del Saronno. Il riconoscimento di migliore lanciatrice è stato assegnato a Giulia Maggiori, mentre Camilla Carrasco è stata premiata come migliore battitrice della manifestazione. Il titolo di Most Valuable Player (Mvp) è andato invece a Sabrina Bottazzi della Selezione Fibs Veneto, mentre il premio per il miglior fuoricampo è stato conquistato da Samuela Giavarini del Legnano Baseball e Softball.

Per il club saronnese si tratta di un’altra conferma della qualità del proprio settore giovanile, protagonista in una manifestazione che richiama ogni anno alcune delle migliori realtà del softball italiano.

La classifica finale

Saronno Softball e Baseball Selezione Fibs Veneto Selezione T.I.M. Fibs Piemonte Asd Castionese Softball Club All Stars Saronno Fibs Comitato regionale Lombardia Legnano Baseball e Softball Fibs Sardegna

I premi individuali

Mvp: Sabrina Bottazzi (Fibs Veneto)

Sabrina Bottazzi (Fibs Veneto) Migliore lanciatrice: Giulia Maggiori (Saronno Softball e Baseball)

Giulia Maggiori (Saronno Softball e Baseball) Migliore battitrice: Camilla Carrasco (Saronno Softball e Baseball)

Camilla Carrasco (Saronno Softball e Baseball) Miglior fuoricampo: Samuela Giavarini (Legnano Baseball e Softball)

21072026