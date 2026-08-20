CARONNO PERTUSELLA – Il derby del Saronnese nella Coppa delle Coppe di softball va all’Mkf Saronno, che mercoledì sera sul diamante di Bariola ha superato 7-0 la Rheavendors Caronno Pertusella.

Una partita rimasta a lungo equilibrata, prima della svolta alla quarta ripresa. A sbloccare il risultato è stata una valida di Sara De Luca, che ha consentito a Barbora Saviola di segnare il primo punto. Poco dopo è arrivata anche la valida di Elizabeth Avery, quindi l’allungo delle nerazzurre. Alla quinta ripresa l’Mkf ha definitivamente preso il largo sino al 7-0, risultato che ha fatto scattare la conclusione anticipata per manifesta superiorità.

Una vittoria importante per Saronno nella corsa verso le fasi decisive della competizione, in programma sabato. Nella fotogallery le immagini del derby di Bariola.

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(foto Stefano Pellegrini e Bruno Campagna)

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