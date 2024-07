CASTIONS DI STRADA – In una finale emozionante della Coppa del Mondo di softball femminile 2024, sabato sera a Castions di Strada in Friuli il Giappone ha trionfato sugli Stati Uniti con una vittoria decisiva per 6-1. Nonostante gli Usa abbiano segnato per primi, la potente formazione di battitori giapponesi ha sopraffatto le lanciatrici americane Kelly Maxwell e Megan Faraimo. Miu Goto, che ha iniziato per il Giappone, ha concesso solo un punto in cinque inning, mentre la veterana Yukiko Ueno ha chiuso la partita concedendo solo tre basi su ball.

La finale si è svolta davanti a una folla di 3.200 spettatori, con il Giappone, al terzo posto nel ranking mondiale, che ha sconfitto gli Stati Uniti, al primo posto. La squadra giapponese ha collezionato 11 valide contro le lanciatrici americane Maxwell, Faraimo e Ally Carda, dimostrando un’impressionante rimonta dopo essere stata bloccata dagli Usa nel Super Round.

L’allenatrice giapponese Reika Utsugi ha attribuito la vittoria a cambiamenti strategici e alla resilienza della squadra. “Dopo la partita del Super Round, ho detto alle mie giocatrici che avevo visto troppi swing forti e che dovevano cercare più il contatto – ha spiegato Utsugi – Ho anche detto loro che credevo che il loro massimo impegno sarebbe stato sufficiente per vincere.”

Miu Goto ha lanciato oltre 22 inning durante le finali della Coppa del Mondo, dimostrando una notevole resistenza e abilità. La decisione di Utsugi di iniziare con Goto e portare Ueno per gli inning finali si è rivelata fondamentale. “Avevo bisogno che la giovane lanciatrice iniziasse una partita così importante, ma sapevo che poteva sentire la pressione o stancarsi. Avere Ueno pronta ha rilassato tutti, compresi Goto e me,” ha osservato Utsugi.

Questa vittoria segna il quarto titolo mondiale per il Giappone, consolidando ulteriormente la posizione come forza dominante nel softball femminile.

Risultati

Girone 1: Canada-Usa 2-5, Cina-Italia 0-6, Cina-Canada 2-7, Italia-Usa 0-7, Usa-Cina, Italia-Canada; girone 2: Australia-Giappone 0-3, Porto Rico-Paesi Bassi 1-3, Giappone-Porto Rico 8-0, Paesi Bassi-Australia 6-2, Paesi Bassi-Giappone 3-4, Australia-Porto Rico 1-5, Italia-Canada 4-5.

Super round. Parte alta tabellone Stati Uniti d’America-Giappone 2-0, Paesi Bassi-Canada 3-6, Canada-Giappone 2-7, Paesi Bassi-Usa 0-7; parte bassa tabellone Australia-Cina 2-5, Porto Rico-Italia 8-6, Cina-Porto Rico 4-1, Australia-Italia 3-1.

Finale 3′-4′ posto Paesi Bassi-Canada 7-11; finale 1°-2° posto Giappone-Usa 6-1.

Classifica conclusiva: Canada, Paesi Bassi, Cina, Porto Rico, Australia, Italia.