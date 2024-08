CARONNO PERTUSELLA – Pomeriggio e sera di sabato l’ultimo appuntamento casalingo della Rheavendors Caronno per la stagione 2024, si è concluso con un “pareggio” contro Macerata.

Nelle immagini di Giovanni Pini alcune fasi del match.

Tra Rheavendors Caronno e Macerata è una partita molto equilibrata da un solo punto di differenza. È una affermazione per le marchigiane che, dopo le difficoltà logistiche avute nel raggiungere il varesotto, riescono a dominare le mazze caronnesi con Luana Luconi (solo 2 valide subite) e a vincere 1-0 con un punto segnato alla seconda ripresa e difeso fino alla fine. L’attacco vincente si apre con una base ball conquistata da Sara Monari, che poi avanza in seconda su una seconda base ball concessa da Bianca Messina Garibaldi ad Alisya Terrenzio. A quel punto lo staff della Rhea rileva Messina Garibaldi con Silvia Durot: un singolo di Giorgia Cacciamani riempie le basi e su una batta in scelta difesa di Emma Fagioli, Monari viene eliminata a casa. Al successivo tentativo, con una volata di sacrificio, Regan Patricia Dias porta a casa il punto di Terrenzio: il punto della vittoria.

La seconda partita è una vera e propria maratona, cominciata con Macerata in apparente controllo (5-1 dopo cinque riprese) grazie a tre punti battuti a casa da Chiara Giudice. Nel sesto inning, con due out, Caronno si fa però sotto grazie a Caldon e soprattutto al fuoricampo da due punti di Yuruby Alicart. Nella settima ripresa arriva il pareggio a firma di Irene Viola e il match prosegue agli extra inning: due punti per parte mantengono tutto in parità e la nona ripresa si chiude invece senza punti segnati. Nel decimo l’inning Macerata lascia le basi piene senza segnare, e allora nel successivo attacco ne approfitta Caronno con il singolo di Chiara Ambrosi che spinge a casa Brindani per l’8-7 finale.

Risultati

Italposa Forlì – Thunders 1-2 (6°); 10-0 (4°)

Rheavendors Caronno – Macerata 0-1; 8-7 (10°)

Inox Team Saronno – Bertazzoni Collecchio 7-0 (6°); 12-4 (5°)

Classifica

Mkf Bollate (29 vittorie – 3 sconfitte, .906); Inox Team Saronno (25-5, .833); Italposa Forlì (19-9, .679); Mia Office Blue Girls Pianoro (16-12, .571); Macerata (12-16, .429); Rheavendors Caronno (12-18, .400); Thunders (10-20, .333); Bertazzoni Collecchio (6-24, .200); Pubbliservice Old Parma (3-25, .107)