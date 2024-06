SARONNO – Nessuna sorpresa sabato sul diamante di via De Sanctis dove l’Inox Team Saronno, nel terzo turno di ritorno di A1, ha consolidato il proprio secondo posto vincendo contro il fanalino di coda Old Parma. Riviviamo la gara con le immagini di Laura Massarenti.

Una prestazione “monstre” di Milagros Lozada Lago consente al Saronno di chiudere la prima partita in 4 riprese: fuoricampo da 2 punti, doppio con RBI, singolo che sparecchia le basi al terzo e singolo da 1 RBI al quarto, per un totale di 7 punti battuti a casa e Saronno mette la partita in cassaforte. Ma alla vittoria (firmata in pedana dall’ex di turno Alice Ghillani) partecipano anche Uxua Modrego Lopez (fuoricampo e triplo) e quasi tutto il line-up delle varesine. Di contro per l’Old Parma è Sara De Luca (fuoricampo da 2 e doppio) a cercare di salvare l’onore, ma è impietoso il finale 13-3.

La seconda partita, con la sfida in pedana tra Kandra Lamb (solo una valida concessa e un punto, non guadagnato, subito) e Tyneesha Houkamau, è molto più equilibrata, ma la Inox Team chiude comunque la doppietta vincendo 3-1. Decisivo il terzo inning quando le padrone di casa segnato tutti i punti utili: base ball per Agnese Pietroni, singolo di Fabrizia Marrone e bunt di sacrificio (con doppio avanzamento) di Alessandra Rotondo; un singolo di Uxua Modrego Lopez porta a casa i 2 punti e poi la spagnola segna a sua volta per un errore della difesa parmigiana. Il punto della bandiera di Parma lo segna al sesto Lucy McIntyre.

Risultati

Sabato 1 giugno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Rheavendors Caronno 4-0; 1-0

Bertazzoni Collecchio – Italposa Forlì 2-8; 0-5

Mkf Bollate – Macerata 7-0 (6° inn); 4-1

Inox Team Saronno – Pubbliservice Old Parma 13-3 (4° inn); 3-1

Ha riposato: Thunders.

Classifica

Mkf Bollate (21 vittorie – 1 sconfitta, .954); Inox Team Saronno (18-4, .818); Italposa Forlì (14-8, .636); Mia Office Blue Girls Pianoro (12-8, .600); Rheavendors Caronno (11-9, .550); Macerata (8-14, .367); Thunders (5-15, .250); Bertazzoni Collecchio (5-17, .227);Pubbliservice Old Parma (2-20, .091).