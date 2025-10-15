SARONNO – Tour in Municipio ma pure in tutte le attività commerciali ed aziende cittadine che hanno sostenuto la squadra durante la stagione che si è appena conclusa: vetrina saronnese la Coppa delle Coppe del softball che è stata conquistata quest’estate dall’Inox Team Saronno in Francia.

Il presidente Massimo Rotondo ed i suoi collaboratori hanno voluto portare la Coppa in molte attività locali, per ringraziare tutti gli sponsor, tifosi e amici dell’Inox Team Saronno. Ora è il momento della pausa ma presto si inizierà a pensare già alla prossima annata agonistica, che l’Inox Team vorrebbe ancora piena di soddisfazioni sportive.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

15102025