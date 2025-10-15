SARONNO – Tour in Municipio ma pure in tutte le attività commerciali ed aziende cittadine che hanno sostenuto la squadra durante la stagione che si è appena conclusa: vetrina saronnese la Coppa delle Coppe del softball che è stata conquistata quest’estate dall’Inox Team Saronno in Francia.
Il presidente Massimo Rotondo ed i suoi collaboratori hanno voluto portare la Coppa in molte attività locali, per ringraziare tutti gli sponsor, tifosi e amici dell’Inox Team Saronno. Ora è il momento della pausa ma presto si inizierà a pensare già alla prossima annata agonistica, che l’Inox Team vorrebbe ancora piena di soddisfazioni sportive.
Softball Saronno: l’Inox Team conquista la Coppa Coppe in Francia
