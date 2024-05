CARONNO PERTUSELLA – In attesa dell’inizio del torneo mondiale di softball a luglio, la Coppa del Mondo sta viaggiando per l’Italia per essere esibita sui campi da gioco. Nel tardo pomeriggio è arrivata a Bariola, casa della Rheavendors Caronno. Per celebrare l’evento, è stata organizzata una manifestazione speciale dedicata principalmente alle giovani atlete del club.

L’evento è stato introdotto dall’attrice Anna Galoppo e ha visto la partecipazione di rappresentanti della Federazione Italiana di Softball, come la vicepresidente Roberta Soldi. A fare gli onori di casa erano presenti il sindaco Marco Giudici, il presidente della Rheavendors, Alfonso Turconi, e la giocatrice Melany Sheldon, che indossava la maglia della nazionale italiana. Melany, che rappresenterà l’Italia ai mondiali, ha incoraggiato le giovani presenti a “inseguire sempre i propri sogni”.

Il tour della Coppa continuerà nella zona: sabato sera sarà esposta a Saronno durante la partita di serie A1 tra l’Inox Team locale e l’Old Parma.

