SARONNO – Dopo Caronno Pertusella e prima di Rescaldina, sabato scorso la Coppa del mondo di softball ha fatto tappa al diamante di via De Sanctis a Saronno, per essere ammirata da tutti gli appassionati locali del batti e corri. Il trofeo è stato esposto, durante una cerimonia, nell’intervallo fra gara 1 e gara 2 della sfida del campionato di A1 fra Inox Team Saronno e Old Parma, ed ha portato senz’altro bene considerato che le saronnesi hanno vinto entrambe le partite.

A presentare la coppa, ed i mondiali che si terrano a luglio in Friuli Venezia Giulia, è stata l’attrice saronnese Anna Galoppo; c’erano anche i responsabili della Fibs, Federazione italiana baseball e softball, le giocatrici del Saronno (giovanili comprese) con il presidente Massimo Rotondo e gli altri dirigenti, e la simpatica mascotte della manifestazione iridata, Mandy, che non si è sottrata alle foto ricordo ed ai selfie di rito. Presente anche una rappresentativa del club calcistico saronnese dell’Amor sportiva con il presidente, Daniele Cittera.

05062024