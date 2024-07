CARONNO PERTUSELLA – Prologo spumeggiante, ieri sera al diamante di Bariola, per l’intesa settimana di softball che vedrà protagoniste – tra le altre – diverse formazioni nazionali che a metà mese disputeranno i Mondiali in Friuli. Al via oggi il “Città di Caronno” con diverse squadre che prenderanno parte alla competizione iridata, la premessa lunedì con l’amichevole che ha visto opposto il Regno dei Paesi Bassi ad una selezione Caronno-Bollate. Con le italiane che se la sono senz’altro cavata, addirittura passando in vantaggio. A seguire la rimonta delle olandesi, che si sono imposte 3-1. Nessun punto al primo inning, 1-1 al secondo, punto olandese al terzo inning, e ancora uno al quinto. Da segnalare alla seconda ripresa il fuoricampo di Suka Van Gurp.

Il programma ufficiale

Martedì alle 19 Cina-Olanda, mercoledì Repubblica Ceca-Cina alle 13.45, poi Porto Rico-Australia alle 16, Australia-Olanda alle 18.15 mentre alle 20 ci sarà la cerimonia inaugurale del torneo, poi Cina-Porto Rico. Giovedì alle 14 Repubblica Ceca-Cina, alle 20 Olanda-Porto Rico ed alla stessa ora a Bollate si giocherà Australia-Cina; venerdì alle 16 Olanda-Cina e alle 20 Repubblica Ceca-Porto Rico.

(foto di Giovanni Pini: alcune fasi dell’incontro fra Bollate Caronno e Regno dei Paesi Bassi ieri sera a Bariola)

