PRAGA – Nonostante una buona prestazione e ben 11 valide messe a segno, l’Italia , oggi nel match delle 13, è uscita sconfitta 6-4 dalla sfida contro l’Australia ai Mondiali di softball in corso a Praga. Le azzurre hanno pagato qualche occasione non sfruttata e la maggiore concretezza delle avversarie, una delle nazionali più quotate del torneo. Nonostante il ko, l’Italia è rimasta in corsa per le sfide decisive del fine settimana.

Al termine della partita la saronnese Alessandra Rotondo ha analizzato il momento della squadra: “Peccato per la sconfitta contro l’Australia, sarebbe potuta andare diversamente. Ora ci aspetta Cuba che ha perso sempre ma non abbassiamo la guardia. Quel che il torneo Mondiale ci ha detto sinora è che non ci sono squadre materasso”.

Per le azzurre la gara contro Cuba, in programma venerdì mattina, rappresenterà quindi un passaggio fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alla fase finale della World Cup.

(foto Ezio Ratti Wbsc: alcune fasi del match)

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