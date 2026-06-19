PRAGA – L’Italia centra l’obiettivo e conquista l’accesso ai playoff dei Mondiali di softball in corso a Praga. Le azzurre hanno dominato Cuba con un netto 10-0 in cinque inning, assicurandosi il quarto posto nel girone e il pass per le sfide decisive di sabato.

Grande protagonista della partita è stata la saronnese McKenzie Barbara, autrice di due fuoricampo che hanno indirizzato il match fin dalle prime riprese. Determinante anche la prova della pedana azzurra: Cacciamani e la saronnese Christina Toniolo hanno infatti confezionato una no-hitter combinata, senza concedere alcuna valida alle avversarie.

Nel finale l’Italia ha definitivamente preso il largo grazie al triplo della caronnese Melany Sheldon e al doppio di Fabbian che ha fissato il punteggio sul definitivo 10-0. Tra le protagoniste della Nazionale anche le altre giocatrici del Mkf Saronno Alessandra Rotondo e Giulia Koutsoyanopulos.

Con questo successo le ragazze guidate da Craig Montvidas restano in corsa per la qualificazione alla fase finale della World Cup 2027: sabato saranno attese dai playoff che assegneranno gli ultimi posti disponibili per l’atto conclusivo del torneo.

(foto Wbsc: alcuni momenti della gara)

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