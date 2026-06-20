PRAGA – L’Italia sfiora una nuova impresa ai Mondiali di softball ma viene battuta 9-8 da Cina Taipei nella finale playoff del girone di Praga.

Le azzurre, sotto 7-1, hanno avuto la forza di rimontare e passare addirittura in vantaggio grazie ai fuoricampo di Greta Piancastelli e McKenzie Barbara. La formazione asiatica ha però reagito immediatamente, trovando i due punti che hanno deciso l’incontro. Nonostante la sconfitta, arrivata al termine di una sfida combattutissima, la Nazionale chiude al terzo posto il torneo di Praga e resta in corsa per la qualificazione alla fase finale della World Cup attraverso la wild card riservata alla migliore terza classificata dei tre gironi mondiali.

Tra le protagoniste anche le saronnesi Alessandra Rotondo e la caronnese Melany Sheldon.

In precedenza l’Italia aveva conquistato la finale playoff superando l’Australia 6-5 dopo gli extra inning. Decisiva una grande rimonta azzurra: sotto nel punteggio dopo due fuoricampo di Shaylan Whatman, le ragazze di Craig Montvidas avevano raggiunto il pareggio sul 5-5 alla sesta ripresa. Nell’ottavo inning la caronnese Sheldon aveva spinto Longhi in terza base con un bunt perfetto, prima del singolo decisivo al centro di Elisa Cecchetti che aveva regalato la vittoria alle azzurre.

(foto: alcuni momenti dell’incontro fra Italia e Taipei. Credit Ezio Ratti/Fibs e Grega Valancic/Wbsc)

20062026