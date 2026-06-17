PRAGA – Arriva la prima vittoria dell’Italia ai Mondiali di softball in corso a Praga. Le azzurre hanno battuto le padrone di casa della Repubblica Ceca con il punteggio di 10-2, rilanciando le proprie ambizioni di qualificazione alla fase finale della World Cup.

Dopo le sconfitte contro Canada e Taipei, la Nazionale ha sfoderato una prestazione convincente, prendendo il controllo della gara dal terzo inning e allungando progressivamente fino al successo finale. Tra le protagoniste anche la saronnese Christina Toniolo, autrice di una solida prova in pedana, mentre hanno dato il proprio contributo anche le altre giocatrici del Mkf Saronno Alessandra Rotondo, Giulia Koutsoyanopulos e McKenzie Barbara, oltre alla caronnese Melany Sheldon.

Con questo successo l’Italia resta in corsa per le sfide decisive del torneo. Prossimo appuntamento giovedì alle 13 contro l’Australia, venerdì seguirà la sfida contro Cuba.

(foto Wbsc: alcune fasi dell’incontro di mercoledì sera, che si è giocato allo Svoboda Ballpark di Praga)

17062026