BOLLATE – Il Mkf Bollate approda in finale scudetto di softball A1. Le altomilanesi hanno vinto anche gara 3 a Ospiate (1-0) contro l’Inox Team Saronno, chiudendo la serie sul 3-0 dopo i successi (3-6 e 0-9) dello scorso weekend.

Una partita molto equilibrata, decisa al 5° inning da Bigatton, in terza base, portata a punto dall’ex Uxua Modrego. Grande solidità difensiva da entrambe le parti, con ottime prove delle lanciatrici: Toniolo per Saronno, Nicolini e Cecchetti per Bollate.

Saronno, priva di Saviola, De Luca, Cianfriglia e Prins, ora guarda agli altri obiettivi della stagione: le final four di Coppa Italia (23 agosto a Bollate, con Bollate, Caronno e Forlì) e la Coppa delle Coppe a Parigi.

Intanto la seconda semifinale tra Forlì e Pianoro proseguirà sabato 2 agosto a Forlì, con l’Italposa avanti 2-0 nella serie.

(foto Fibs/Laura Massarenti)

