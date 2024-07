CARONNO PERTUSELLA – Va avanti sul diamante di Bariola a Caronno Pertusella il torneo Majer-Città di Caronno che quest’anno è diventato torneo pre-mondiale coinvolgendo diverse delle formazioni che saranno impegnate nei Mondiali, in Friuli dal 15 al 20 luglio.

Ieri tre partite: a Bariola il gran caldo delle 14 non ha fermato Repubblica Ceca e Cina che hanno dato vita ad una gara combattuta e “tirata” e che si è aperta con l’exploit della lanciatrice ceca Veronika Petkova che ha realizzato 8 strike out consecutivi (più del doppio di tutti quelli subiti sino a quel momento dalle asiatiche, sommando tutte le gare disputate)… ma le compagne di Petkova non sono riuscire a realizzare alcun punti, ed alla fine si sono imposte le cinesi, 2-0.

La sera alle 20 due partite in contemporanea. A Bariola un po’ a sorpresa Porto Rico dell’ex caronnese Karla Claudio ha travolto il Regno dei Paesi Bassi, sino a quel momento fra le migliori; mentre a Bollate l’Australia ha inflitto la prima sconfitta alla Cina in questo torneo: è finita 6-2.

Oggi si chiude il programma, gare a Bariola. Alle 16 Regno dei Paesi Bassi-Cina ed alle 20 Repubblica Ceca-Porto Rico.

