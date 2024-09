UTRECHT – Italia softball sabato sera ad Utrecht nei Paesi Bassi conquista il suo 13’ oro nell’Europeo grazie ad una partita perfetta dominata con Alice Nicolini in pedana e trascinata in attacco dalle mazze di Isabella Dayton e Mc Kenzie Barbara, autore anche di un fuoricampo. Nella finale per il bronzo spunta il Regno dei Paesi Bassi, che ferma 8-2 la Repubblica Ceca.

L’Italia resta perfetta e sotto l’azzurro di Utrecht, sconfiggendo per 4-0 la Gran Bretagna nella partita conclusiva del Campionato Europeo di Softball, conquista il suo tredicesimo titolo continentale grazie ad una formidabile Alice Nicolini (7IP, 3H, BB, 2K) in pedana – coadiuvata dal solito muro difensivo – e alle battute della saronnese Isabella Dayton, di Mc Kenzie Barbara ed Erika Piancastelli su tutte, capaci di mettere nei guai una generosissima Georgina Corrick che paga lo sforzo extra del mattino, dove è stata protagonista del 3-1 sul Regno dei Paesi Bassi.

L’azzurra Dayton è stata eletta “Player of the tournament”, ovvero migliore giocatrice del torneo, dall’organizzazione.

