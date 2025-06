Dodici le squadre in gara – tra cui Italia, Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico e Cina Taipei – per un totale di 50 partite. La cerimonia di apertura si terrà il 27 giugno a Caronno, mentre la finale per il titolo è in programma il 5 luglio.

Durante l’incontro è stato esposto anche il trofeo ufficiale del torneo, realizzato in ottone placcato oro e attualmente in tour tra le realtà sportive lombarde. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.fibs.it