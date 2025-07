CARONNO PERTUSELLA / LEGNANO – Sfuma per un soffio l’ottavo posto per l’Italia al Mondiale under 15 di softball. Le azzurre, impegnate ieri pomeriggio sul diamante di Legnano nello spareggio contro l’Australia, hanno lottato fino all’ultimo ma sono state battute 4-3 al termine di una partita ricca di colpi di scena.

L’inizio è stato in salita per le italiane: l’Australia ha segnato alla seconda ripresa, ha raddoppiato alla quarta e si è portata sul 3-0 alla quinta. Nella stessa ripresa, però, due punti per l’Italia hanno riaperto il match. A infiammare la sesta ripresa è stata Vittoria Nardini, giovane atleta di Saronno, autrice di un triplo con due out. Poco dopo, approfittando di un errore avversario, è riuscita anche a segnare il punto del pareggio, portando il punteggio sul 3-3. Ma al settimo inning è arrivata la beffa: una valida di Ella Frasson ha riportato avanti l’Australia, che ha poi gestito il vantaggio fino alla fine. Con questa sconfitta, l’Italia chiude al nono posto la competizione iridata.

Nel placement round, la classifica finale vede Canada a punteggio pieno, seguita da Australia e Italia a quota 600, Samoa americane a 400, Spagna e Singapore ferme a 200.

Oggi le finali sul diamante di Caronno Pertusella: alle 15 si gioca il bronzo tra Messico e Stati Uniti, mentre alle 19 sarà la volta della finalissima Giappone-Porto Rico per l’oro.

(foto Wbsc/Laura Massarenti: alcune fasi di Italia-Australia under 15, ieri a Legnano)

05072025