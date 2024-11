SOLARO – Le detenute del carcere di Bimbo, città della Repubblica Centrafricana, hanno avuto occasione di verificare la salute dei propri occhi con le volontarie Silvia Bergamini e Francesca Carlotta Revasi, di Solaro.

Il progetto è partito dal centro ottico Anna – “Les yeux sont le miroir de l’âme” (“Gli occhi sono lo specchio dell’anima”) dell’associazione Amici per il Centrafrica, che nei mesi scorsi si è impegnato nel ormare 5/6 nuovi optometristi per il centro ottico Anna, situato a La Joie de Vivre (Avenue Boganda – Sica II), per affrontare il problema della cura della vista in uno dei paesi più poveri del mondo.

La missione delle due volontarie si è concentrata non solo sulle detenute del carcere femminile, ma anche sui bambini da 0 a 14 anni; non manca il supporto alle famiglie più bisognose, anche grazie alla donazione di occhiali di qualità da parte di aziende leader italiane.