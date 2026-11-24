SOLARO – Un pomeriggio all’insegna della natura, della creatività e dello stare insieme per celebrare la Giornata nazionale degli alberi: sabato 21 novembre gli spazi del centro civico Il Giuggiolo, in via Cascina Emanuela 32, hanno ospitato “Sulla Terra in punta di piedi“, l’iniziativa promossa dall’omonimo comitato di quartiere con il supporto dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento ha richiamato cittadini di tutte le età. Le attività sono iniziate con “L’albero delle idee“, un laboratorio partecipativo durante il quale grandi e piccoli hanno potuto confrontarsi e condividere spunti sul rispetto dell’ambiente. Alle 16 si è poi svolto il momento più atteso e simbolico della giornata: la messa a dimora di un nuovo alberello, donato per l’occasione dal Parco delle Groane, un gesto concreto per arricchire il patrimonio verde della frazione. A chiudere il pomeriggio, un momento conviviale con tisana calda e biscotti offerti a tutti i partecipanti.

Al termine dell’evento, l’amministrazione comunale ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita della giornata, ringraziando pubblicamente il comitato di quartiere centro civico Il Giuggiolo, il Parco delle Groane per la donazione della pianta, gli Ecovolontari, il corpo musicale Attilio Rucano e tutti i cittadini che hanno preso parte all’iniziativa.

(foto dell’evento)

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