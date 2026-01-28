SOLARO – Sabato mattina, il Comune di Solaro ha celebrato la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Dopo la santa messa celebrata dal parroco don Sergio Tomasello, è stato presentato il report annuale dell’attività dal comandante Enrico Burastero e sono stati consegnati gli attestati per l’attribuzione dei gradi agli agenti: Dario Arienti come sovrintendente scelto, Enrico Fusi assistente esperto e Salvatore Piacente agente scelto.

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato sui social tutti i partecipanti ed i volontari della Protezione Civile intervenuti e rimarca l’ottimo lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Locale come riferimento primario di prossimità sul territorio, con compiti diffusi ed un’attenzione alla persona sempre prioritaria. (foto di Cogli l’Attimo)

