SOLARO – Sabato mattina, il Comune di Solaro ha celebrato la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Dopo la santa messa celebrata dal parroco don Sergio Tomasello, è stato presentato il report annuale dell’attività dal comandante Enrico Burastero e sono stati consegnati gli attestati per l’attribuzione dei gradi agli agenti: Dario Arienti come sovrintendente scelto, Enrico Fusi assistente esperto e Salvatore Piacente agente scelto.
