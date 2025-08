SOLARO – Giù il sipario domenica sera per l’edizione 2025 del Beer&Sound Festival Solaro, la kermesse estiva organizzata dall’associazione “Il Pensiero Libero” nell’area feste di corso Berlinguer dal 20 al 27 luglio.

Come ogni anno, la cucina dello street food e, soprattutto, la musica di qualità delle band ospiti del festival, hanno attirato tante persone, non soltanto solaresi ma, soprattutto, residenti nei Comuni limitrofi. Eccezionali i due sabati, che hanno visto l’arrivo da “fuori provincia” dei fans delle due band che si esibivano: il 19 luglio i “Da Zero a Liga” e il 26 luglio la “Vaskom”.

Il Beer&Sound Festival ha chiuso le manifestazioni estive al centro sportivo che il Comune di Solaro mette a disposizione delle associazioni locali: all’Amministrazione il ringraziamento dell’organizzazione anche per aver partecipato numerosa all’apertura della botte promossa con lo sponsor Forst e la ElleDrink, partners della festa ormai da tempo.

“Il grazie più grande va, come sempre, ai volontari – commenta il presidente Mauro Ranieri – che con il loro tempo, la loro disponibilità, il loro sorriso, hanno reso possibile e speciale anche questa edizione 2025”.

