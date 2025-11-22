SOLARO – Anche sul territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea la Festa dell’albero è stata l’occasione per coinvolgere piccoli cittadini, scuole e volontari in una serie di iniziative diffuse, che hanno toccato Solaro, Cesano Maderno, Bollate e Arese. Protagoniste, insieme ai Comuni, le Gev, Guardie ecologiche volontarie del Parco, che hanno affiancato le attività didattiche e di piantumazione.

Solaro: piccoli giardinieri al lavoro all’asilo “Il Girasole”

A Solaro la Festa dell’Albero ha preso vita all’asilo nido comunale Il Girasole, dove la sindaca Nilde Moretti ha partecipato a una mattinata dedicata al verde e alla sostenibilità. I bambini, guidati dalle educatrici e con il supporto delle GEV, hanno contribuito alla cura del giardino, diventando per un giorno veri “giardinieri” impegnati in piantumazioni e attività sensoriali legate alla natura.

Cesano Maderno: alberi messi a dimora e “Bugs hotel” decorati

Al Parco Solare di via San Marco studenti e studentesse della scuola “Galileo Galilei” hanno piantato nuovi alberi e personalizzato le casette per insetti utili. Con loro c’erano il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso, l’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi e i volontari dell’associazione “Noi per Cesano – Cesano per Noi”.

Bollate: una mattinata dedicata all’ambiente alla Don Milani

Nel giardino della scuola Don Milani gli alunni hanno partecipato a un’altra iniziativa dedicata al verde, con attività pensate per avvicinare i più piccoli alla tutela dell’ambiente.

Arese: festa green al Nido Aquilone

Ad Arese i bambini del Nido Aquilone di via Matteotti hanno preso parte alla piantumazione nel giardino della struttura insieme alle Guardie ecologiche volontarie, in un clima di festa e scoperta.

Una serie di appuntamenti che ribadiscono l’importanza dell’educazione ambientale e della collaborazione tra amministrazioni, scuole e volontari nella cura quotidiana del patrimonio naturale del Parco Groane.

