SOLARO – Si è svolta sabato 13 dicembre, nell’ambito della Festa di Natale, la partecipazione degli alunni della scuola secondaria Luigi Pirandello al Progetto Energiadi, iniziativa nazionale dedicata alle scuole del primo ciclo.

Le Energiadi hanno coinvolto gli studenti in una gara che ha trasformato la scuola in una centrale di energia elettrica e sociale. Nato per diffondere i principi dello sviluppo energetico sostenibile, il progetto è diventato nel tempo un punto di riferimento per rafforzare il legame tra scuola e territorio.

Cuore dell’iniziativa è stata la maratona, una delle sei specialità della competizione e simbolo dell’intero progetto. Un momento di collaborazione e impegno condiviso, in cui la determinazione degli studenti ha avuto un ruolo centrale.

Nel corso della maratona, ogni scuola ha avuto a disposizione il tempo da venerdì mattina a sabato sera per produrre la maggiore quantità possibile di energia elettrica. L’obiettivo non si è limitato alla produzione di corrente, ma ha puntato soprattutto ad attivare energia sociale, elemento ritenuto essenziale per costruire una comunità sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale.

La partecipazione degli alunni della Pirandello si è inserita così nel percorso educativo del progetto, valorizzando il lavoro di squadra e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.

