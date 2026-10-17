SOLARO – Mattinata speciale dedicata ai più piccoli, alla lettura e al laboratorio creativo sabato 10 ottobre nella biblioteca comunale al polo di comunità Regina Elena di piazza Cadorna.

L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del comune di Solaro, ha visto protagonista l’autrice locale Giulia Macchi per la presentazione della saga per ragazzi “Emma e i Cuori“. All’incontro hanno preso parte anche la sindaca Nilde Moretti e la consigliera comunale con delega all’infanzia Giorgia Seveso, che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, evidenziando il valore della biblioteca come luogo aperto di incontro in cui viaggiare con la mente attraverso le storie, accogliendo i personaggi nati dalla penna di Giulia Macchi.

Durante l’evento, l’autrice (docente di italiano e storia) ha spiegato la genesi del progetto letterario, nato dall’unione tra la sua passione didattica e un’idea condivisa con la figlia Emma, che insieme all’amico Leo e al loro gatto ha ispirato i personaggi reali della serie.

Attraverso misteriosi “cuori” capaci di aprire portali temporali, la saga propone un viaggio in sei capitoli che spazia dal mare all’antico Egitto, passando per i Celti, l’antica Grecia, il Medioevo fino alle scoperte astronomiche di Galileo Galilei, con l’intento di avvicinare i bambini alla storia tramite il gioco, la curiosità e l’avventura.

Nel corso della presentazione, Giulia Macchi ha rivolto un ringraziamento all’amministrazione comunale e alla biblioteca per l’attenzione dimostrata e per aver accolto i suoi libri tra gli scaffali, sottolineando l’emozione di vedere un’avventura nata in ambito familiare trasformarsi in un’occasione di condivisione con la comunità.

Conclusa la presentazione, la mattinata è proseguita con un laboratorio creativo ispirato al volume “Emma e il Cuore del Mare“. I bambini presenti si sono messi alla prova tra colori e pasta modellabile, realizzando il proprio lavoro e riflettendo sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della natura.

L’evento si è completato con la presentazione del volume illustrato “Il Grande Libro delle Attività“, pensato per approfondire i contenuti storici tramite quiz e giochi, e con il momento finale dedicato al firmacopie con le famiglie.

(foto dell’evento)

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